Le GTHP supprimé des postes, pas forcément une bonne idée

+

Réagir

Il y a 2 solutions quand le bateau tangue : soit on décide de se montrer plus performant , soit on fait des économies de bouts de chandelle. C'est ce que vient de décider le Groupement des Hippodromes Parisiens dont le personnel est indispensable pour un bon accueil du public.





J'ai donc eu la désagréable découverte de voir déjà 2 postes supprimés ce jeudi.

À la presse, le préposé n'existe plus. Il était là pour être notre relais auprès des dirigeants, commissaires, et autres personnels techniques. Les journalistes à qui on a imposé un pass pour accéder à notre tribune se voient donc privés d'un élément important pour travailler, cela sans concertation .



Et puis, et surtout, le préposé aux Cartes Bleues n'existe plus en semaine m'a-t-on confirmé et reste, je l'espère, le week-end. Cela a surpris nombre de turfistes que j'ai rencontrés d'abord parce qu'ils n'étaient pas au courant et ensuite parce que ce service était un plus important pour leur présence.



C'est donc un nouvel accroc qui montre que les dirigeants n'ont que faire de leurs plus fidèles clients, ce qui équivaut à une économie ridicule et je pense que cela sera également le cas toute l'année sur les autres hippodromes.



Ce n'est peut être qu'un début et c'est vraiment triste pour ceux qui se rendent sur les champs malgré la météo et les conditions difficiles de circulation .On en verra le résultat dans les mois à venir.