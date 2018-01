Pierre Vercruysse a repris la compétition

1

Commentaires

Bravo à lui car sa chute samedi 30 décembre dans le quinté de Vincennes avait été impressionnante, à la suite d'une collision avec le trotteur de Björn Goop Alfas Da Vinci. Finalement, il ne souffrait que de sa cheville et, après 3/4 jours de repos et de soins, le driver qui va fêter dans une semaine ses 55 ans a repris le travail, et bien ma foi puisqu'il a déjà remporté une épreuve à Cagnes-sur-Mer jeudi 4 janvier avant, dans la foulée, de se classer 5ème d'une autre course.



Dimanche 7 janvier, il sera en piste de nouveau à Vincennes avec le bon Cobra Bleu, qu'il entraîne et qui sera l'un des favoris du quinté. Je lui souhaite donc de bien courir et de bien terminer son parcours car c'est un professionnel très correct et un digne représentant de ses collègues dans les instances dirigeantes du Trot.