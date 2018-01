Un nouveau favori pour le prix de Cornulier

+

Traders ayant subi ce dimanche sa première défaite, c'est son vainqueur Bilibili, impressionnant d'aisance, qui devient donc le favori de la grande course monté dans 15 jours. Revenu au mieux, ce trotteur délicat s'est envolé avec Alexandre Abrivard plus que jamais en forme après sa troisième place surprise du quinté.



Bohémian Rapsody et Catalogne, 2e et 3e, ont assuré leur qualification pour la Belle. Traders, en tête mais dominé à mi-ligne droite, n'a pu que partager la 4e place avec Cyprien des bordes.



En retrait, Bellissima France, courue à l'économie par Matthieu Abrivard, a, elle, rassuré son entraîneur, car elle a terminé avec des réserves son parcours pour la première fois de l'hiver. Elle était ferrée et il ne faudra surtout pas la négliger le jour J. En revanche, Attentionally, Alpha Saltor et surtout Athéna de Vandel ont paru émoussés et en perte de vitesse. Pour la Belle, il faudra aussi compter avec Draft Life, qui débutera directement avec Eric Raffin mais s'il reste dans ces bonnes dispositions, Bilibili sera vraiment redoutable.