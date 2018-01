Quinté du lundi 8 janvier 2018 à Vincennes : mais comment font-ils ?

+

Depuis le début de l'année, c'est la douche froide dans les quintés où, en général, un outsider vient terminer dans les trois premiers. Ce lundi 8 janvier, à Vincennes dans le Prix de l'Aveyron, c'est la fête : on en a eu deux à 80 et 90/1 aux 1ère et 3ème places. Pour moi, elles étaient vraiment difficiles à recommander, et encore plus à les marier dans les trois premières. Et pourtant...



10 joueurs ont eu le bonheur de trouver la bonne combinaison du tiercé dans l'ordre pour un gain de 12.000 euros, et 126 ont déniché le quinté dans le désordre pour un rapport, qui n'est pas payé selon moi, de 5.400 euros.



Il y avait une grande favorite, Bilfie de Guez (disqualifiée) et d'autres concurrentes prioritaires comme Barbue, Amie d'Andy ou encore Bardane Turgot. Comment donc ont-ils joué ? Des numéros, des illuminations ? Pas les chevaux déferrés en tout cas, car Valentine's Day était ferrée et pas les pronostiqueurs qui, comme moi, sont tombés à l'eau.



J'avoue être perplexe et aussi admiratif. Donc, si l'un d'entre vous est l'un de ces gagnants, je suis preneur de sa recette car elle risque, vu les arrivées actuelles, de resservir.