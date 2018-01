Personnalités du trot : ça devient compliqué de les faire parler

+

Au galop, on le sait, c'est très difficile pour nous journalistes d'avoir les avis de quelques vedettes, aussi bien entraîneurs que jockeys, sur leurs chances. Certains ne parlent pas du tout et d'autres ne connaissent que Équidia et négligent par exemple la 1ère radio de France, ce qui explique que l'on ait souvent les mêmes interlocuteurs alors qu'au foot, par exemple, au moins deux joueurs différents sont choisis pour répondre aux journalistes.



Et voilà qu'au trot cela ce complique avec des pros qui, de plus en plus nombreux, se fétichent eux à l'approche des grands événements, ce qui n'était pas le cas auparavant. Je ne les citerais pas mais je salue en revanche les disponibilités toujours amicales des Dreux, Bigeon, Levesque, Vercruysse, Nivard, Abrivard, Mottier, Barrier, Guarato, Martens et Monclin. Les absents se reconnaîtront. Désolé si certains propos intéressants font défauts. Cela nous permettra en revanche d'être plus critique encore si besoin.