Équidia change d'allure pour devenir la grande chaîne des courses

Il n'y a donc plus d'Équidia Live et d'Équidia life depuis lundi dernier mais une seule Équidia tout court, dont le logo a été repensé et les objectifs revus en faveur du jeu. La chaîne n'est plus celle du cheval mais celle des courses, et elle est assumée en tant que telle par ses responsables qui l'ont expliqué mercredi 10 janvier.



Son credo est : plus d'informations avant, pendant et après les courses, cela grâce à 70 journalistes et en raison de 3.000 heures de direct, dont le principe est de présenter les épreuves comme celles du sport.



Plusieurs nouveautés ont été présentées. Tout d'abord, des parieurs pourront intervenir en direct et dialoguer avec les journalistes de la chaîne. Ensuite, Vincent Lahalle, bon confrère , devient le présentateur de l'émission de débat chaque lundi soir à 22h30. Enfin, le bandeau des cotes a été relooké, mais on aimerait bien que celui des rapports soit plus gros.

Une nouvelle offre digitale

Sur l'ordinateur seulement et pour six euros par mois, en prenant un compte sur Équidia.fr, il est désormais possible de choisir de regarder intégralement la réunion de son choix avec des commentaires et des images qui ne filent plus à un autre endroit. Une bonne idée mais cela aurait été mieux sur la télé.



Pour attirer encore plus de spectateurs, la chaîne qui revendique trois quarts des foyers français a donc concocté une campagne de publicité mettant en scène les pros et les turfistes avec des slogans du genre : "Il est vainqueur, vous êtes gagnant"...



Bon, des changements intéressants qu'il va falloir apprécier dans la durée, en rappelant que RTL reste de loin la radio qui fait vivre également les courses avec des commentaires impartiaux et des rendez-vous fixes que je m'honore de conserver.