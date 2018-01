Quel match entre Bold Eagle et Readly Express

+

C'est le plus beau challenge de ce Prix de Belgique : un superbe quinté dimanche 14 janvier à Vincennes, avec 15 partants tous au même poteau, et qui est la dernière préparatoire au Prix d'Amérique dans 15 jours. Il y a d'un coté le double vainqueur de l'épreuve reine qui est le meilleur trotteur actuel en France, mais qui reste sur deux secondes places et qui n'a pas encore remporté sa course de l'hiver.



Il s'en est fallu de peu à chaque fois et pour y arriver et rassurer tous ses admirateurs, Bold sera cette fois allégé dans sa ferrure lui qui ne peut être déferré des 4 pieds malheureusement. Son entraîneur part du principe qu'en portant encore moins de poids il peut aller plus vite.



De l'autre coté, Readly Express annoncé comme un phénomène suédois a justifié cette réputation en remportant tranquillement le prix Ténor de Baune alors qu'il n'était qu'à 90% de ses moyens selon son entourage. Il a battu Charly du Noyer, Treasure Kronos et Carat Williams qu'il va retrouver sans espoir de revanche pour eux. Readly est lui déferré et s'il a mis plus de temps que Bold sur un même parcours, on remarque qu'il n'a jamais été attaqué ce jour-là.



Ce sont deux fils de l'extraordinaire étalon Ready Cash et les deux vont courir pour gagner. De leur joute sortira évidement le favori de l'Amérique même si Propulsion qui a fait l'impasse sur l'épreuve restera un client ! Réponse attendue vers 16h15, et on ajoute un beau match de drivers également entre Nivard et Goop.