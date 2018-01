Bold encore second, Readly prometteur

2

Commentaires

Cette dernière préparatoire à l'Amérique fut une course un peu bizarre à l'image du temps réalisé un peu inférieur aux meilleurs de l'épreuve. Bird Parker (qui dans la vidéo devait courir gentiment) a pris les devants et s'est imposé de bout en bout en n'étant attaqué que dans les derniers 200m qu'il sait terminer très vite.



Bold a donc essayé de remporter sa course de l'hiver mais il s'est encore heurté à un roc tout en courant gentiment. 3e Readly Express dont on attendait le combat avec Bold a terminé le mieux laissant des regrets pour la victoire. C'est lui la meilleure impression de cette épreuve ou Belina tassée s'est enlevée assez vite et ou Carat Williams a également été disqualifié à la fin.



Cela, vu les forfaits envisagés, ne devrait pas les empêcher de participer à la belle dans 15 jours où les suédois seront pour moi les plus dangereux adversaires de Bold , à savoir Propulsion et Readly Express.



Quant à Briac Dark j'avoue ne pas avoir compris sa course car bien parti il a fini à son rythme mais moins plaisamment qu'il y a 15 jours.



Bref une épreuve à analyser à chaud et où, dommage pour nous, notre outsider Taketem a terminé 6e.