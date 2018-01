Bold Eagle : inquiétude et humilité

+

Contrairement à l’entraîneur du vainqueur du Grand Prix Belgique, dont j'ai décidé de ne plus donner le nom sur RTL vu son hypocrisie, l'entourage de Bold Eagle a répondu avec fair-play après l'épreuve - 2e place - et évoqué ses inquiétudes.



Le propriétaire Pierre Pilarski s'est déclaré très déçu et s'inquiète sur le mental du crack, peut-être émoussé cet hiver. Franck Nivard, qui le drive, est à peu près de cet avis. Son entraîneur, Sébastien Guarato, se montre plus confiante et pense, lui, à une question de parcours, laissant entendre que maintenant il faut attaquer le plus tard possible avec le champion.



Bon, il n'est pas à la rue non plus, étant toujours 2e, mais l'objectif reste le Prix d'Amérique, où il sera, car je suis fidèle quoiqu'il arrive, mon favori même si j'ai des doutes effectivement sur sa capacité maintenant à tellement dominer ses adversaires.Tant pis si je me trompe car j'aime mieux être correct en toutes circonstances.



Le coté positif est que l’allègement de sa ferrure lui a convenu et que, sans doute, on va continuer ainsi, et il y a encore presque deux semaines pour trouver le petit plus nécessaire. Le coté négatif, c'est qu'à coté de Bird Parker, Readly Express et Propulsion sont eux au summum de leurs conditions et s'annoncent comme des compétiteurs sérieux pour le succès. Le Prix d'Amérique promet donc le dimanche 28 janvier prochain.