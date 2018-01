Jérôme Bernardet : un premier Prix à son nom jeudi 18 janvier à Vincennes

+

Sympathique initiative du Trot, qui a de la mémoire et de la reconnaissance envers les journalistes qui ont donné leur meilleur pour populariser les courses. Au Galop, on préfère mettre en avant les chevaux, au Trot les personnalités, et évidemment je suis plus sensible à cette dernière initiative.



La salle de presse de Vincennes est associée à Léon Zitrone, avec lequel j'ai travaillé ; il y a un Prix Guy Lux ; toute une journée, en l'occurrence ce jeudi 18 janvier, des Prix pour ces journalistes qui ont été des précurseurs comme André Théron, Jean-Paul Bertrand et donc Jérôme Bernardet, qui nous a quitté il y a presque un an déjà.



Ce sera une course au monté, et comme beaucoup d'entre vous, je penserai fort à lui, me remémorant ses coups de fil durant sa maladie, ses espoirs de guérison, son inquiétude quand je devais longtemps le remplacer et sa disponibilité lorsque l'on se partageait les tâches à l'antenne de RTL et sur ce site. Ce sera finalement très triste. Ses deux fils Evan et Johann remettront le Prix de cette 4ème course de la réunion 1.