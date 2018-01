Bilibili favori d'un très beau prix Cornulier

+

Une superbe quatrième course ce dimanche 21 janvier à Vincennes pour laquelle nous avons des vidéos intéressantes sur le site. Ils sont 18 tous au même poteau et 6 concurrents se détachent du lot même si d’autres sympathiques seraient les bienvenus à l’arrivée (voir nos coulisses).



Les deux cousins Alexandre et Matthieu Abrivard ont prévu de se voir dimanche soir et ils pourraient bien fêter un doublé. Bilibili le partenaire d’Alexandre est le favori, ayant survolé la dernière préparatoire. S’il l’emporte il permettra à son propriétaire, le chanceux Jean-Paul Barjon, de remporter ce championnat monté après un beau succès dans l’Amérique avec Meaulnes du Corta.



Une victoire de Matthieu permettrait à sa jument de réaliser le doublé après avoir causé des inquiétudes dans les épreuves précédents. Les deux cousins y croient. Sont également confiants les entourages de Traders, Bohémian Rhapsody, Draft Life et Cyprien des Bordes et là aussi il y a a de belles histoires.



Traders appartient à Alain Roussel, dans le passé quatre fois victorieux de l’épreuve, Bohémian serait une consécration familiale car entraînée par Thomas Levesque pour son père Pierre et pilotée par sa sœur Camille pas maladroite du tout. Draft Life permettrait à l’entraîneur Louis Baudron et au jockey Eric Raffin d’inscrire à nouveau leurs noms au palmarès et enfin Cyprien verrait son entraîneur propriétaire écraser encore un peu plus la concurrence dans ce championnat puisque le sympathique Joel Hallais l’a remporté déjà à 8 reprises. Une course passionnante et qui devrait donc nous valoir beaucoup d’émotion à l’arrivée...