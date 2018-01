Criquette Head arrêt d'entraîner

+

C’est une surprise. Je l’ai eu longuement au téléphone et elle m’a communiqué ses raisons qui sont multiples et qui sont tout à fait logiques même si cette décision m’attriste vraiment comme beaucoup de monde d’ailleurs.



Tout d’abord elle a eu quelques problèmes de santé cet hiver qui nécessitent de lever le pied. Ensuite, à bientôt 70 ans et après 40 ans de succès, elle souhaite penser un peu à elle, ce qui est normal, car effectivement le temps passe vite et elle adore notamment faire de la voile et voyager.



Enfin elle a connu, c’est vrai, une année difficile en 2017 au niveau des résultats et n’a plus le crack dans son écurie qui pourrait la sur motiver comme Treve bien sûr.



Cela dit, elle a tout de même pris sa licence cette année mais va se consacrer à l’élevage et à quelques chevaux personnels qu’elle va donner à entraîner à des professionnels amis. "Le plus dur n’a pas été de prendre ma décision mais de le faire en pensant à mon équipe", m’a-t-elle dit et quand on la connait on le sait.



C’est une femme au grand cœur fidèle, disponible, et toujours très impliquée quand il s’agit de défendre les autres et ses proches, c’est pourquoi, m’a t’elle dit, "je suis satisfaite de savoir que la plupart de mes employés vont retrouver très vite du travail".



Amie de la Reine d’Angleterre, elle n’en répondait pas moins avec franchise à tous les turfistes qui l’interrogeait sur les chances de son écurie, sans vice.



Son palmarès est exceptionnel avec 3 Arcs, 1 jockey club, 2 Diane, 5 Poules d’Essai des Pouliches et 2 des Poulains, 5 Marcel Boussac et autant de Jean Luc Lagardère... Bref une carrière de Reine et c’en est une que l’on va continuer de fréquenter, j’en suis sûr.