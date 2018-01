Prix d'Amérique 2018 : EpiqE Tracking, innovation mondiale dimanche 28 janvier

+

Elle a été présentée ce mardi 23 janvier par les dirigeants hippiques et notamment les responsables de la marque EpiqE. Elle s’appelle EpiqE Tracking et, effectivement, ce sera dimanche 28 janvier sa grande première. Son objectif est d’attirer encore plus les jeunes aux courses de façon ludique et informative, et d’apporter une amélioration aux spectateurs des hippodromes.



Concrètement, des capteurs très légers mais résistants à toutes intempéries ou chutes vont être installés sur les sulkys des trotteurs ou les selles des galopeurs, reliés à des ordinateurs qui vont permettre dans un temps réel et avec une grande précision, de l’ordre de 25 cm seulement, de suivre en 3D les performances des chevaux en connaissant leurs positions grâce à des pastilles de couleurs, leur vitesse ou encore les écarts entre eux.



Une vision ludique, donc, sur l’hippodrome et à la télévision pour un premier usage avec en parallèle toutes les infos sur les distancés et l’arrivée bien sûr. Cette innovation se décline également sur les smartphones et les tablettes gratuitement pour un second usage fort intéressant puisqu’il permet alors, avec ou sans casque dédié, de choisir en replay son cheval, de se mettre à la place de son jockey ou driver, de comprendre sa course et de connaitre sa vitesse à tel ou tel endroit du parcours, notamment lors de l’emballage final.



Évidemment, c’est une somme d’infos pour les pros mais aussi pour le public initié qui pourra en tirer des idées pour l’avenir. À terme, tous les hippodromes vont être connectés (les plus importants d’abord) et à Vincennes les amateurs de quintés pourront à partir du lendemain de l’Amérique en bénéficier à chaque épreuve. Lorsque ce ne sera pas quinté, c’est la course la plus importante qui sera choisie. Elle entrera ensuite en vigueur à Longchamp en avril. Du point de vue pécuniaire, les organisateurs ne se donnent pas de chiffres mais ils espèrent que cette innovation amènera un public nouveau aux courses.



J’aurais la chance d’en profiter dimanche et je vous en donnerais donc mes impressions lundi prochain.