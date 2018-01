Dimanche 28 janvier : encore une grand journée en perspective pour Franck Nivard

+

Outre Bold Eagle, "Franckie la main froide", comme on l’appelle eu égard à son habilité, sera encore l’homme à suivre en ce jour de Prix d’Amérique. Je lui ai trouvé deux penaltys : Erminig d’Oliverie, sa jeune championne dont il ne tarit pas d’éloges, et Cash And Go, le petit frère de Bold qui n’a fait que progresser cet hiver.



Il aura également une bonne chance avec Follow You, un jeune régulier, et d’autres sans doute puisque toutes les montes des courses n’ont pas encore été attribuées. À bientôt 39 ans, Franck Nivard a un palmarès qui force le respect et qui devrait, aux côtés de Jean-Michel Bazire, lui permettre également de battre des records dans l’histoire du trot.



Il a déjà cinq Prix d’Amérique à son actif, un avec Meaulnes du Corta (2009), deux avec Ready Cash (2011, 2012) et deux avec Bold Eagle (2016, 2017). Il lui en faut encore cinq pour égaler Jean-René Gougeon. Bien sûr, il a également remporté toutes les grandes courses françaises. Il ne lui manque encore que l’Elitloppet mais ce ne saurait tarder. En attendant, et c’est bien, il répond sans sourciller à tous les journalistes en quête d’infos sur Bold Eagle.