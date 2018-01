Prix d'Amérique 2018 : du beau monde

+

Deux informations tout d’abord. Primo, les 18 concurrents seront tous déferrés, 14 des quatre pieds mais Bold Eagle ne le sera lui que des postérieurs, comme lors de ses deux dernières victoires les années précédentes, comme quoi... Secondo, quatre drivers vont disputer la course pour la première fois : Mathieu Mottier, Goran Antonsen, Daniel Olsson et surtout Alexandre Abrivard, au sulky de Billie de Montfort.



De nombreuses personnalités vont assister à la course, preuve, comme pour le Prix de l'Arc de Triomphe, que c’est un évènement sympa et attirant, étant entendu qu’aucune n’est rétribuée pour cela. Chez les politiques, on notera la présence de Stéphane Travert, le ministre de l’Agriculture, peut-être Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie et des Finances, Jacqueline Gourault, ministre auprès de Gérard Colomb, et Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées. Des ambassadeurs sont également annoncés comme ceux de suède et de Russie .



Parmi les personnalités de la société civile sont annoncés Adrien Rabiot, milieu de terrain du PSG, Christophe Soumillon et sa dame, les actrices Elisa Tovati et Sophie Duez, les acteurs Guillaume de Tonquédec, Thierry Lhermitte et Patrick Braoudé, le réalisateur du film "Le Concert" Radu Mihaileanu. Le vainqueur sera bien entouré !