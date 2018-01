Vincennes : de supers champions en piste

+

Découvrez les coulisses de Bernard Glass pour dimanche 28 janvier 2018.

Encore une fois quatre inters pour ce superbe Grand Prix d’Amérique dont deux concernent Bold Eagle. À voir et revoir...

C’est la 5e épreuve d’une réunion de 10. Ils sont 18 au départ, 14 déferrés des 4 pieds et 4 des antérieurs ou des postérieurs seulement comme Bold.10 trotteurs ont déjà couru l’épreuve l’an passé et 4 drivers y débutent dont Alexandre Abrivard et Matthieu Mottier.

Il y a une supertirelire de 10 millions d’euros au PMU puisque c’est la dernière EpiqE Séries du trot.



30.000 spectateurs sont attendus sur l’hippodrome de Vincennes et 40 millions d’euros sont en général joués sur la course qui est celle sur laquelle on parie le plus en France chaque année.



C’est l’association Princess Margot qui est la récipiendaire des entrées cette année et de la vente des Tea Shirts collectors réalisés par la marque urbaine Iro. Elle soutient les enfants atteints par le cancer ainsi que leurs familles à travers un accompagnement psycho-social .

La course s’élancera vers 16h05 et l’arrivée en instantané sur RTL dès le poteau franchi. Les portes ouvriront à Vincennes vers 11 heures. À 13 heures aura lieu un show de Lorenzo, le cavalier équestre.



20 minutes plus tard la présentation des drivers et à 15h50 le défilé officiel.

Parmi les personnalités annoncées le ministre de l’Agriculture et aussi Adrien Rabiot, le joueur du PSG, Guillaume de Tonquédec,Thierry L’Hermitte ou encore le réalisateur du concert Radu Mihaileanu.

De supers autres champions en piste

Ce dimanche à Vincennes ou la réunion est de toute beauté avec les meilleurs 4 ans comme Ermining d’Oliverie et des bons éléments comme Cash And Go, Dexter Fromentro, Bauloise Haufor, Arlington Dream, Baxter du Klau ou Day Or Night In.

Thibault Lamare élu nouveau Président du Syndicat des entraîneurs

Il succède à Christian Bazire qui a souhaité prendre du recul après plusieurs mandats . son équipe est rajeunie avec notamment Stéphane Meunier, Julien Raffestin ou Matthieu Mottier.

128.000 euros la part de Bold

C’est le prix payé par la famille Kolgini lors de la vente aux enchères du Prix d’Amérique vendredi. Pour cette somme, elle aura droit à au moins une saillie du crack par an, c’est dire sa valeur…