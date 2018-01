+

Découvrez les coulisses de Bernard Glass du dimanche 28 janvier 2018.

Beaucoup de monde à Vincennes dimanche

Dès 11h30 à mon arrivée il y avait la queue pour rentrer sur l’hippodrome. Le record, sans encore connaitre les derniers chiffres, ne doit pas loin d’être battu. Ce qui est bien pour l’association Princess Margot qui bénéficie du montant des entrées.

Une mise en scène sympathique

Avec, avant la course, l’arrivée des drivers sur la piste avec des enfants tenus par la main, comme pour le foot. Cela a du ravir Adrien Rabiot le joueur du PSG présent pour l’événement. La veille, de nombreuses personnalités ont assisté au traditionnel dîner d’avant-course et le plus applaudi a été l’américain, néo-retraité, John Campbell, titulaire de plus de 10.000 succès dans son pays. Des drivers sont partis tard de la soirée comme Christian Bigeon, Yves Dreux, et les jeunes Matthieu Abrivard, Alexandre Abrivard, Matthieu Mottier, David Thomain.