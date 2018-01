Bold Eagle encore 2e d'un Prix d'Amérique remporté par Readly Express

14

Commentaires

L’épreuve a tenu ses promesses et a été riche en rebondissements avec d’abord cinq faux départs dont deux attribués à Nivard et Kihlström, des relais durant le parcours et une lutte au couteau pendant 300 m entre Bold Eagle et son dauphin d’un an. À 100 m du poteau, le Français a pris l’avantage mais le Suédois, très sollicité également par Goop, est revenu sur lui au poteau pour le dominer de peu.



Un superbe final qui a vu le record de la course, réalisé l’an passé, égalé par les deux champions en 1 minute 11 et 2 minutes. Bold a donc manqué l’exploit de remporter un 3e Grand Prix d’Amérique d’affilée, mais on ne peut parler de passage de témoin tant les deux trotteurs ont fini côte à côte. C’est dommage pour ses supporters, dont moi-même, obligés de constater une 4e seconde place consécutive cet hiver pour un crack qui n’a pas fini de nous régaler, à commencer dans 15 jours pour le Grand Prix de France.



Derrière eux, Propulsion dont j’attendais un peu plus, a pris une nette 3e place devant Belina Josselyn avec laquelle JMB a à moitié réussi son pari. Elle est une nette 4e mais sans jamais avoir pu inquiéter les premiers.



La bonne note est pour l'un de mes chouchous, Briac Dark, qui a terminé vite 5e. On le retrouvera avec les plus hautes ambitions dans le Grand Prix de Paris, son second objectif de l’hiver. C’est sa seconde 5e place de suite dans la Belle .

Les autres

Bird Parker a terminé 6e sans faire illusion, Carat Williams m’a paru malheureux et les déceptions sont venues de Valko Jenilat et Billie de Montfort, un peu surclassés dans une course sans concessions qui a été un grand moment partagé par un public endiablé.



Nota bene : j’ai suivi d’un peu loin la nouveauté Tracking EpiqE. Cela ne m’a pas paru à première vue exceptionnel, mais il faudra s’y pencher un peu plus tard.