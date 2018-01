Prix d'Amérique 2018 : une belle communion

+

On retiendra évidemment de cette 97ème édition du Prix d’Amérique la victoire de Readly Express sur Bold Eagle, mais aussi une animation riche et spectaculaire. Avec des moyens en baisse chaque année, la communication du Trot arrive malgré tout à s’améliorer et à satisfaire ainsi les goûts les plus divers du public sur l’hippodrome.



La présentation des drivers, en mode foot avec des enfants, la parade, le spectacle équestre de Lorenzo, la Garde Républicaine, les commentaires d’avant et d’après course, ont fait de ce dimanche une réussite partagée par tous, justifiant l’événement par le haut. C’est très encourageant à un moment où les plaisirs hippiques sont concurrencés de partout.



L’augmentation des spectateurs et des enjeux est là pour le prouver. Il n’y a rien d’inexorable, pourvu que l’on ait des idées dans le vent et le savoir-faire pour les partager et les mettre en musique. Bravo. "Vivement l’année prochaine", m’ont dit, en quittant l’hippodrome, quelques néophytes de mes amis.