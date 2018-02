Prix d'Amérique 2018 : pas de revanche entre Readly Express et Bold Eagle au Grand Prix de France

+

Et c’est dommage. Readly Express, selon, son entourage, ne disputera pas le Grand Prix de France du dimanche 11 décembre - ni même le Grand Prix de Paris du dimanche 25 février. La raison invoquée est le trop court temps de récupération entre les deux épreuves alors que l’an passé, au même âge que le Suédois, Bold Eagle l’avait couru.



La revanche, si elle doit avoir lieu, ne pourra l’être que le dimanche 11 mars prochain dans le Critérium de vitesse de la Côte d’Azur où, pour l’instant, les deux champions sont toujours engagés.

Sacrées économies pour le Trot

Il n’y aura donc pas de vainqueur de la Triple Couronne cette année puisqu’il faut avoir remporté l’Amérique, le France et le Paris, et tant mieux pour les organisateurs du Trot qui vont économiser ainsi son montant de 150.000 euros, et même 100.000 euros de plus puisqu’il n’y aura pas également de lauréat dans le nouveau challenge au monté, Bilibili et Traders ayant chacun remporté une course.



Du coup, Bold Eagle pourrait enfin s’imposer cet hiver dans le Grand Prix de France, à condition toutefois de dominer, ce qui n’est pas évident, Propulsion, à coup sûr son principal adversaire sur ce parcours de vitesse où le Suédois est redoutable. Mais on doit saluer la sportivité de son entourage, toujours présent dans les grands événements.



Belina Josselyn et Briac Dark seront également de la partie, au contraire, peut-être, de Bird Parker et Valko Jenilat, qui iront directement dans le Grand Prix de Paris. Et il n’est donc pas certain que le Grand Prix de France, dans ces conditions, soit le quinté. À suivre.