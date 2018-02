L’optimisation des courses en marche à Vincennes

+

J’ai déjà évoqué l’étude réalisée pour les Sociétés de Courses afin d’affiner le programme en fonction des meilleurs enjeux possibles. Elle a été vite comprise cet hiver en attendant les arbitrages Trot/Galop du second semestre. Et donc les belles épreuves évoluent d’une réunion à l’autre, en fonction également de la télévision, pour les plus importantes.



Ce samedi 3 février cela donne un groupe 2 tôt dans l’après-midi à Vincennes car il y a peu de partants dans le Prix Roquépine, et son pendant avec un peu plus de participants près de trois heures après.



Dimanche 4 février, le Prix de l’Île-de-France débute à 15h45, dans la foulée du quinté et le Prix La Marne, l’autre belle course, à 17h25. Pourquoi ? Sans doute parce qu’il y a peu de partants, au contraire des courses précédentes.



Bon, à la fin du meeting je demanderais à Guillaume Maupas, le directeur technique du Trot, si cette façon de faire a rempli les caisses. Les plus gênés me paraissent en tout cas être les professionnels, qui doivent régulièrement regarder les horaires pour être présents au bon moment.



Je l’ai déjà dit, cela a aussi comme conséquences de faire disputer des courses de 3 ans ou d’apprentis en fin de journée avec tout le stress que cela peut comporter. Mais en ces temps difficiles, rien n’est laissé au hasard...