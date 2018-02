Prix de l'Île-de-France 2018 : une belle explosive

+

Réagir

Traders et Bilibili ont remporté chacun une des 3 belles épreuves monté de l’hiver et ils se retrouvent ce dimanche 4 février au même poteau et dans les mêmes configurations au départ de la belle, le prix de l’Île-de-France. Une revanche au goût de souffre puisque les 2 cracks ont bien préparé ce rendez-vous sur une distance réduite ou le record de l’épreuve pourrait tomber.



C’est la 5ème course, vers 15h45, et ils sont 10, dont 2 trouble fêtes, qui peuvent étonner : Bellissima France en quête d’une réhabilitation et qui a remporté déjà 2 succès sur ce tracé et Valse de Rêve, la nouvelle venue qui ne cesse de progresser dans la spécialité .



Traders, comme Valse de Rêve, appartiennent à 75% à Alain Roussel qui, à 68 ans, connaît une belle réussite cette année et c’est sympathique pour cet homme affable dont le nom fait partie de l’histoire du trot. On notera également que les 2 premiers du classement de l’Etrier d’Or au monté se retrouvent sur les 2 meilleures chances. Là aussi, c’est une belle qui devrait nous valoir un beau combat ! Réponse vers 15h48.