Traders et Bilibili sont bien les deux meilleurs au monté

Traders et Bilibili ont donc fait eux aussi le show ce dimanche 4 février à Vincennes à l’arrivée du Prix de l’Île de France, l’épreuve principale du jour. Le premier nommé a donc enchaîné 2 succès dans le Cornulier et cette course, prouvant qu’il est bien le meilleur actuellement dans la discipline. Mais Bilibili a été très bon encore une fois puisque, pris de vitesse à mi-parcours, il a refait énormément de terrain sur la fin pour échouer à quelques centimètres du lauréat.



Le record de l’épreuve n’a pas été battu mais il a été approché, puisqu’ils ont réalisé 1’10 et 6 contre 1’10 et 5 pour le meilleur temps. Derrière eux, à distance, et c’est sympathique, Ulka des champs a confirmé la confiance de Gilles Currens, son entraîneur, en prenant une bonne 3ème place devant la brave Attentionnaly . Valse de Rêve a raté son départ et, une nouvelle fois, Belissima France s’est mise au galop. Matthieu Abrivard m’a déclaré que c’était sa dernière course. Son hiver ayant été décevant, elle va entamer une nouvelle carrière de poulinière avec un Prix de Cornulier comme carte de visite.



Traders, de son côté, pourrait disputer dimanche prochain le Grand Prix de France s’il a la possibilité de s’élancer en première ligne. Un parcours de vitesse qu’il apprécie, mais il faudra qu’il rassure à l’attelé car il a une bouche délicate, dit on, plus facile à canaliser au monté.On en saura plus jeudi 8 février à la déclaration des partants, puisque la revanche du Prix d’Amérique, sans Readly Express mais avec Bold et Propulsion vient très vite dans le calendrier.