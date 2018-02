Réunion de Vincennes mercredi 7 février : bravo à tous les acteurs

+

Les difficultés de circulation et les intempéries ont pu faire craindre de gros problèmes pour la réunion de Vincennes ce mercredi 7 février, mais sur 111 partants inscrits seuls 11 n’ont pas couru, soit 10%. Cela veut dire que les entourages des 100 trotteurs au départ ont été prévoyants, et dans une certaine mesure héroïques pour assurer le spectacle.



Tant mieux pour la recette 2018 et bravo encore, notamment, à Jean-Michel Bazire et la famille Bigeon, qui ont fait honneur dans ces conditions à leurs positions de favoris, dans le quinté pour JMB et dans la 3ème pour les Bigeon.



Bon, il y a quand même eu trois absents dans le quinté, le Prix de l'Ille-et-Vilaine, dont deux chevaux en vue. Cela a impacté, je le reconnais, les joueurs du matin et les pronostiqueurs. Mais c’est une circonstance exceptionnelle.



Jeudi 8 février, j’espère que le verglas n’empêchera pas non plus les participants d’être présents de nouveau à Vincennes. Les hommes de pistes y ont fait du beau travail pour les rendre praticables. Abydos du Vivier en a d’ailleurs profité pour vaincre dans un temps canon dans le quinté mercredi.



À Chantilly, il y aura également courses ce jeudi 8 février, et là aussi tous les personnels sont mobilisés. Simplement bravo à tous, donc, pour leur professionnalisme.