Grand Prix de France 2018 : Bold Eagle va-t-il y arriver ?

1

Commentaires

Le crack reste sur cinq 2èmes places depuis septembre dernier, une dans le Prix d’Été, quatre cet hiver. Pour renouer avec le succès, il devra venir à bout surtout de deux adversaires dans le Grand Prix de France dimanche 11 février, Propulsion et Belina Josselyn.



Bold Eagle le mérite et il est le double tenant du titre. Mais il est moins dominateur cet hiver, Franck Nivard devant plus que jamais le driver au millimètre pour venir à la fin, pas trop tôt mais pas trop tard non plus.



Ce Grand Prix de France est la revanche du Prix d’Amérique sur plus court, avec autostart, et malheureusement Bold Eagle n’a pas tiré un bon numéro : il s’élancera avec le 8, à l’extérieur de la première ligne, encadré par deux de ses compagnons d’entrainement, Billie de Montfort à sa gauche et Booster Winner à sa droite.



De leur côté, Belina Josselyn et Propulsion ont eu plus de chance avec le 3 pour la première et le 4, qui est très bon, pour le Suédois, qui a devancé de peu Bold Eagle à la fin de l’année dernière sur le même parcours.



La logique recommande d’en faire le favori, mais le cœur de rester fidèle à Bold Eagle pour au moins deux raisons. Il a remporté avec le même numéro l’épreuve il y a deux ans et il a quand même réussi une grande performance dans le Prix d’Amérique, où il a terminé à la hanche du vainqueur.



Ce sera donc mon favori dans cette course de 15 partants, où je pense que son driver, plutôt que reprendre, va essayer de l’installer tout de suite en tête. Réponse dimanche après- midi et rendez-vous samedi pour les dernières infos. Mais bon, je ne connais pas de propriétaires qui seraient trop déçu de ses cinq 2èmes places au plus haut niveau.