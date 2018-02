Un scénario difficile à prévoir...

+

Réagir

Les pluies annoncées dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 février devraient rendre, hélas, malgré les efforts des hommes de pistes, la surface encore fouilllante dimanche à Vincennes, et cela aura sans doute un impact sur le temps du parcours et peut-être le résultat. En effet, les chronos de samedi ont été élevés, les drivers ne voulant pas trop prendre de risques et ne le pouvant pas d’ailleurs sur certaines parties de la piste, et quelques concurrents de qualité ont été déclarés non partants ou ont déçu pour avoir choisi le mauvais chemin.



Ce qui passe pour des bons numéros à la corde du France, les 1, 2, 3, et 4 seront-t-ils donc toujours d’actualité en quatrième course dimanche ? Le sol y sera peut-être plus fouillant qu’ailleurs et, a contrario, les chevaux à l’extérieur auront peut-être un meilleur terrain ? Quelle tactique décideront alors les drivers des favoris et ceux de la seconde ligne pourront-ils se dégager pour terminer vite ? La logique d’une telle épreuve sur bon terrain est différente en sols détrempés et malheureusement le meilleur conseil consiste à attendre le plus tard possible pour faire son jeu après avoir observé les épreuves précédentes.



Bref, je ne suis plus sûr de rien, si ce n’est que le driver de Propulsion en bon suédois saura choisir la bonne option, de même que JMB et Matthieu Abrivard qui ont prouvé samedi qu’ils avaient leurs brevets de maîtres-nageurs et enfin que j’aimerais vraiment que Bold remporte pour la troisième fois ce Grand Prix de France.