Prix de France : Bold de nouveau battu, par Belina cette fois...

C’est le signe indien ! Pour la sixième fois depuis septembre et la cinquième depuis le début de l’hiver, Bold Eagle s’est fait souffler la victoire aux abords du poteau, et donc cette fois par Belina Josselyn qui, toujours dans son dos, lui a porté une victorieuse attaque à 100 mètres du poteau.



Il n’y a rien à dire, ce fut une superbe course sur une piste qui, travaillée par les employés de Vincennes, s’est révélée on ne peut plus praticable puisque la lauréate a réalisé le second temps de l’épreuve en 1’10 et 2 alors que le record de Kool du Caux reste à 9 '9.



Bold , Propulsion et Briac Dark ont terminé dans un mouchoir ensuite à un centième de Belina. Très discret, JMB a donc réussi son pari avec cette jument qui, déferrée, présente évidemment un autre visage que celui qui fut le sien dans les préparatoires.



Franck Nivard n’était pas abattu après la course et il se demandait en plaisantant si Bold n’avait pas peur du poteau maintenant ! . J’ai eu le parcours que je voulais a-t-il ajouté mais je me suis fait ajusté par un JMB en mode patron qui a aussitôt remporté d’ailleurs la course suivante. Auteur d’un effort spectaculaire à la sortie du dernier tournant, Ringostar conservait à distance des quatre premiers la 5ème place devant Uza Josselyn bonne finisseuse également.



Et maintenant ? Bold va disputer le 11 mars prochain le Critérium de vitesse de la Cote d’Azur contre peut être Readly Express le vainqueur de l’Amérique. Belina, Briac Dark, encore une fois très bon, et Bird Parker se retrouveront eux dans 15 jours pour le Prix de Paris.



À noter que les cinq Miss France présentes ont ravi le public présent, que les enjeux de la course ont été inférieurs à ceux de l’an passé, peut-être à cause des doutes sur le terrain hélas, et que Traders n’a pas vraiment pu s’exprimer en étant bloqué tout le parcours l’italien Timone Ek fatigué. Enfin nos vidéos ont terminé 4,6, et non placé pour la pauvre Anna Mix...