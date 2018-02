JMB égale le record de victoires d’un entraîneur durant un meeting d’hiver

1

Il était détenu par Franck Leblanc avec 53 succès il y a six ans. Jean-Michel Bazire réussit en effet un superbe hiver, et après ses deux succès de dimanche 11 février, dont celui de Belina Josselyn dans le Grand Prix de France, il en a obtenu un autre ce lundi 12 février avec Exit Money dans la 3ème épreuve à Vincennes toujours.



Dans la foulée, il aurait pu gagner la 5ème mais il a dû se contenter de la 2ème place, battu par Björn Goop. Ce n’est que partie remise car il reste encore huit réunions qui vont lui permettre de placer la barre encore plus haut comme entraîneur, car comme driver évidemment il a remporté plus de courses durant ce meeting.



Bref, celui qui dit vouloir en faire un peu moins est victime d’une malchance qui le force à gagner, et cette année 2018 commencée sur les chapeaux de roue, pourrait bien le voir obtenir deux autres records : 6000 victoires et 20 Sulky d’Or. Il le mérite car c’est le patron.