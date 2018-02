L'écurie Bigeon bonne dauphine de JMB cet hiver

+

Le succès de Enfantin ce mardi 13 février à Vincennes dans la 2ème course, le Prix de Gaillac, est le 41ème du meeting d’hiver de l’écurie de Christian Bigeon. Ce n’est sans doute pas le dernier car, d’une part, il a trois partants de choix dans le quinté de jeudi 15 février à Vincennes, et d’autre part encore quelques 4, 5 et 6 ans bien engagés lors des sept dernières réunions à venir.



Avec 41 victoires, il est donc dans le sillage de JMB et ses 53 au compteur, et à peu près au même niveau que Franck Leblanc. Sébastien Guarato vient un peu plus loin cette année avec Philippe Allaire.



Comme tous les ans, Christian Bigeon réussit son affaire. Il prépare, on le sait, ses pensionnaires de longue date pour ces quatre mois de compétition, et comme il a une grosse écurie il arrive en force avec des trotteurs en retard de gains et affûtés. D’ailleurs, il sont tellement bien placés que Enfantin, par exemple, a remporté sa seconde course en févier, trois mois après la première en novembre.



Les turfistes les plus assidus connaissent ses habitudes et ses chevaux partent souvent favoris, et c’est tant mieux puisqu’ils font leurs courses. Il ne lui manque cette année qu’une tête de pont après la retraite de Tiego d’Etang. Cela sera peut-être pour le prochain hiver.