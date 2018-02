Ready Cahs maître du jeu

+

C’est encore un superlatif pour le crack étalon qui sera six fois représenté ce dimanche 18 février à Vincennes, dans le Critérium des Jeunes –Prix Comte de Montesson, l’épreuve principale d’une réunion de transition entre les Prix de France et de Paris la semaine prochaine. Ils sont en effet six 3 ans sur les quatorze au départ de cette cinquième course vers 15h45 issus du même père dont 4 des favoris : Fly with Us, Fastissime, Follow You, et Fifty Kalouma.



C’est un nouveau record en la matière évidemment et cela marque encore plus la prépondérance de ce géniteur hors norme déjà père d’une fantastique génération des 7 ans avec Bold Eagle et Bird Parker, des 6 ans avec Readly Express en chef de file tout comme Charly du Noyer et Traders, des 5 ans avec Django Riff, des 4 ans avec Eiffel Tower, Elegantissime et surtout Eridan.



Il n’y a pas une génération ou l’un de ses produits ne remporte un Groupe 1 et depuis le début de sa carrière d’étalon on estime que ses enfants ont au moins gagné 20 millions d’euros en courses. Ce n’est pas fini et j’attends d’ailleurs de voir avec impatience en piste dans 1 ou 2 ans le dénommé Hermès Griff qui est par Roxane Griff et donc Ready Cash !



En attendant, c’est la foire d’empoigne pour obtenir, je vous l’ai déjà précisé, une saillie du Sire ! C’est 50.000 euros au bas mot le saut ! Sans obligation de remboursement si la jument n’est pas pleine ! Chapeau l’artiste.