Critérium des Jeunes à Vincennes : Folelli, un succès doublement sympathique

La pouliche s’est imposée à 18/1 avec Alexandre Abrivard, qui ne cesse de se distinguer, dimanche 18 février dans le Prix Compte Pierre de Montesson. Ce succès couronne entraineur Frédéric Prat, qui s’est fait une spécialité de valoriser très tôt ses trotteurs. Il connait effectivement une réussite constante à ce niveau depuis plusieurs années avec souvent des chevaux achetés peu chers.



C’est ainsi que le Canari Match de Laurent Broomhead, acquis 4.000 euros seulement, a formidablement réussi durant ses trois premières années de courses. C’est un choix que ce petit entraîneur revendique et ce n’est pas idiot car les plus grandes écuries jouent plutôt la carte des 4/5 ans, et il y a de l’argent à prendre auparavant pour faire tourner une entreprise.



Il est avec Philippe Allaire et Franck Anne (2ème dimanche avec Fend la Bise) un spécialiste, donc, et cette fois c’est un produit de son élevage appartenant à son fils Flavien Prat qui s’est imposé au bon moment puisqu’elle avait déjà croisé le fer avec ses adversaires pour de petites places. C’est donc bien joué, et je pense que Folelli va encore se distinguer.

Cette victoire est aussi tout simplement le 1er groupe 1 remporté par un produit de Timoko.



Comme il l’avait fait durant toute sa carrière de courses, le crack de Richard Westerink, lui aussi petit poucet à ses débuts, résiste donc à Ready Cash, l’étalon vedette du trot dont un seul des six enfants au départ a terminé dans les cinq premiers. Nul doute que sa cote va donc croître, et c’est tant mieux pour ceux qui espèrent une seconde carrière d’étalon avec leurs produits maison. C’est la force du trot de pouvoir donner sa chance, parfois, à l’espoir plutôt qu’à la génétique.