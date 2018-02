L'Élysée donne son feu vert à la réforme du PMU et des assurances aux sociétés de courses

+

Les présidents du Trot et du Galop ont été reçus mercredi 21 février par Alexis Kohler, le secrétaire général de l’Elysée, et son adjointe Anne de Bayser. Ils se sont montrés à l’écoute des doléances de la filière hippique.



Les deux personnalités les plus proches d’Emmanuel Macron les ont rassuré. Ils ont indiqué vouloir maintenir les équilibres financiers du secteur des jeux, et ce dans la perspective de la privatisation partielle l’an prochain de la Française des jeux, qui risque de bouleverser la donne en matière de publicité notamment.



Rien ne se fera, ont-ils laissé entendre, au détriment de tel opérateur ou de tel type de jeu, et ils se sont déclarés favorables à aider les courses, peut-être de façon fiscale et en encourageant une transformation juridique du statut du PMU, qui devrait ainsi passer d’un GIE à une SA, société anonyme qui permettra aux sociétés de courses d’avoir plus de poids sur le PMU afin d’être plus performantes à l’avenir.



Une nouvelle rencontre à l’Élysée aura lieu en mai pour finaliser tout cela. Les dirigeants hippiques se sont donc montrés satisfaits de cette entrevue au sommet. À suivre.