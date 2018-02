Décharge au poids dans les handicaps : les filles ont encore 5 jours pour en profiter

1

Cette décharge de 2 kg concerne les courses à condition et réclamers. Une décision prise l’an passé qui a soulevé de nombreuses prises de positions contradictoires et qui, le 1er mars, jeudi prochain, va être modifiée. Elles n’auront plus que 1,5 kg d’avantage.



Cette mesure a eu un effet certain sur le nombre de montes et les résultats puisque, par exemple, c’est à la surprise générale la jeune Michaela Michel qui a remporté le plus de courses cet hiver à Cagnes-sur-mer. Jeudi 22 février à Chantilly, elle a récidivé alors que trois de ses collègues ont pris les trois premières places d’un autre handicap où Pasquier et Guyon n’ont pu que les voir passer devant eux.



Quelques cavalières, avec cet avantage cumulé parfois avec un autre pour le nombre de gagnants, ont pris assurément de l’ampleur, et aussi de la confiance en elles. Les entraîneurs, sachant l’importance du poids, ne s’y sont pas trompés. Ce samedi 24 février à Cagnes-sur-Mer, elles seront trois en piste dans la 1ère épreuve, trois dans la 2ème, une dans la 5ème, trois dans la 6ème, quatre dans la 7ème et encore trois dans la 8ème.



Le 1er mars, donc, l’avantage sera moins important et on verra si cette réussite se confirme. On peut l’espérer pour elles, alors que certains jeunes apprentis gars espèrent eux avoir désormais plus de chances de se mettre en évidence.