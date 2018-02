+

Encore une fois 4 inters pour cette superbe réunion de dimanche à Vincennes, 3 pour le quinté dans le Grand Prix de Paris et une dans le Pick 5 de la 6ème course. À voir et revoir avec intérêt.

JMB, l’homme de la der

Quel meeting ! Je lui ai trouvé 4-5 bonnes chances de l’emporter ce dimanche, dont bien sûr le Prix de Paris avec Belina. Il est à suivre dans toutes ses courses aujourd’hui.

Des animations chinoises sur l’hippodrome

Qui fête le Nouvel an lunaire, l’année du chien, avec un village gastronomique, des défilés sympathiques, des cours de calligraphie et aussi des voyages à gagner. Autant de raisons de se rendre, si on le peut, sur le champ de courses ce dimanche.

Manuel Amoros en piste

L’ancien footballeur âgé maintenant de 56 ans va driver dans une vraie course sur l’hippodrome de Hyères ce dimanche dans une épreuve réservée à des amateurs. Ce seront ses nouveaux débuts en compétition avec une jument nommée Cherry Love Jam. On lui souhaite le meilleur.

Viking Blue enchaîne

Après ses 2 superbes victoires à Vincennes, le trotteur de Yannick Alain Briand a remporté un nouveau succès sur ses terres lors de la semi-nocturne de Cagnes vendredi soir. Il a dominé la brave Uniflosa Bella et Beau Gamin. Vulcain de Vandel, fautif au mauvais moment, n’a lui terminé que 5e.

Galingari remporte la 1ère étape du Défi du galop

C’était l’épreuve principale de Cagnes ce samedi et également le Grand Prix. Le pensionnaire de Corinne Barande-Barbe monté par Stéphane Pasquier, s’y est imposé de plus d’une longueur et il a donc pris la tête de ce tournoi de 17 étapes qui conduira les chevaux aussi bien en France qu’à l’étranger.