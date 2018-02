JMB favori d'une course tactique

+

Ce Grand Prix de Paris qui est un beau quinté ce dimanche est vraiment une épreuve spéciale puisque l’une des rares à ce haut niveau à se disputer sur une aussi longue distance de 4150 mètres.



Cela représente deux fois le grand tour de la piste de Vincennes et cela nécessite chez les drivers beaucoup de sang-froid et chez les trotteurs une bonne santé. En effet, et en principe la course se passe en deux temps. Le premier est calme et permet aux chevaux de bien respirer avant le deuxième où il y a une accélération qui peut être progressive ou bien violente.



Pour tous les pilotes, on ne peut faire aucun plan au niveau tactique si ce n’est essayer de doser au mieux les efforts de ses partenaires pour ne pas les mettre dans le rouge de suite et faire parler leur tenue et leur vitesse en fin de parcours.



À ce jeu, c’est donc JMB qui a les meilleures stats avec 26 places dans les 3 premiers sur 48 partants. Il a d’ailleurs remporté 5 fois cette épreuve dont 3 avec le Wildenstein qu’il entraînait Jardy. C’est dire si la chance de Belina Josselyn saute aux yeux dans une épreuve où les temps sont moyens par la force des choses pour des trotteurs de cette trempe puisque le record est d’1 minute 13 et 5.



En ce qui concerne les classements de la Triple Couronne Bélina devrait s’imposer chez les trotteurs, JMB chez les drivers et les entraîneurs. Un sans faute encore promis à l’homme du meeting !