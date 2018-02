Un Grand Prix de Paris à méditer

+

Avec deux réflexions de bon sens entendues depuis 24 heures. D'une part, la victoire de Bird Parker est une exception depuis plusieurs années. Jusqu’à présent en effet, ce sont des trotteurs avec une majorité de sang américain qui dominaient et dominent toujours le trot européen. Bold Eagle et même Belina Josselyn sont en majorité dans leurs généalogies américains, alors que Bird Parker a 70 % de sang français. D’où le plaisir non dissimulé de son entourage, qui espère que pour la reproduction le trotteur sera recherché pour rectifier la génétique.



D'autre part, les trois premiers, les "B", a précisé Philippe Allaire, font partie de la première génération qui n’a pas eu le droit d’être déferrée avant ses 4 ans. Avant 2014, on pouvait en effet être sans fers dès ses 3 ans, et c’est une bonne décision prise par les dirigeants hippiques car elle permet aux trotteurs de se façonner sans se faire mal et de conserver la gnaque.



Pour le reste, quelques concurrents mal classés seront néanmoins à suivre dans les prochaines semaines : Apollon de Kacy, le 5ème surprise, Akim du Cap vert, qui n’a pas déplu à Franck Anne, et Django Riff. Belina Josselyn et Bird Parker devraient, eux, se retrouver pour le Prix de l’Atlantique à Enghien en avril prochain. Enfin, Matthieu Abrivard regrettait d’avoir été un peu pris en sandwich par les deux premiers avec Briac Dark. L’enquête ouverte n’a pas changé l’arrivée, que plus de 1.000 parieurs ont su trouver dans l’ordre. Chapeau à eux.