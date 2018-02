Matthieu Abrivard, la force tranquille

+

Il a encore réalisé un beau meeting d’hiver, même s’il n’a pu remporter une des trois "Belles". Il s’est placé en effet à de nombreuses reprises, et son succès à Enghien mercredi 28 février dans le quinté, le Prix de Sedan, est déjà le 25ème cette année.



À 32 ans, Matthieu Abrivard totalise près de 2.000 victoires en 16.000 épreuves courues, mais aussi bien sûr de nombreux accessits d’honneur et son palmarès est riche d’une trentaine de groupes 1, dont quatre Prix de Cornulier et un Grand Prix de Paris.



À la fois jockey, driver et entraîneur, il est multi-taches et, malgré tout, toujours disponible pour renseigner les turfistes via les journalistes avec des propos sensés et qui se révèlent toujours pertinents.



Je l’apprécie énormément, tout comme son compagnon de box à Vincennes Franck Nivard, Nul doute que 2018 va le voir encore passer de nombreuses fois le poteau en tête, souvent à des cotes intéressantes, surtout dans des pelotons touffus où il a l’art de se sortir de tous les pièges.



Réponse, déjà, ce jeudi 1er mars à Vincennes, puisque j’ai fait de son partenaire Bad Boy du Dollar ma dernière minute dans le quinté. Il devrait logiquement s’imposer aussi dans la 2ème course avec la bonne Dubois Ferreteria.