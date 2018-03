Un beau meeting d'hiver mais les enjeux auraient pu être meilleurs

+

Comme eux, je pense que cela a été sur le plan sportif et au point de vue des animations une belle cuvée avec des vainqueurs différents dans les Belles épreuves, et un Poulidor malgré lui Bold Eagle.



Ce dernier, cinq fois second, n’est que le 3e aux gains du meeting derrière Readly Express, vainqueur de l’Amérique et Traders, le lauréat du Cornulier. Il n’y a pas eu de couac dans l’ensemble si ce n’est un petit problème au PMU le jour du Prix d’Amérique ou pendant quelques dizaines de minutes il n’a pas été possible de parier.



Au niveau de la fréquentation, on peut dire qu’il y a eu près de 130.000 spectateurs, ce qui représente une augmentation de 5% en gros sur l’an passé, un bon résultat de la communication si l’on sait que ses moyens sont réduits d’année en année. C’est évidemment le Prix d’Amérique qui a amené le plus de supporters sur le champ (38.000) devant la journée du nouvel An chinois dimanche dernier qui a attiré plus de 11.000 spectateurs.

C’est au niveau des enjeux que le résultat est moins bon. Sur l’hippodrome, ils ont dévissé de près de 1% sur le meeting précédent, et pour l’ensemble des mises, la baisse est de 2,2% sur l’an passé.



Ce qui désole les organisateurs qui y voient 2 explications : les rigueurs du climat qui malheureusement font partie intégrante de leur meeting et surtout la chute des mises au quinté. En effet, elle est de 2,4% alors que la plupart des autres épreuves se tiennent d’une année à l’autre.

Une réforme qui va venir

C’est pourquoi le PMU serait en phase d’expérience en ce moment avec un panel de turfistes pour une réforme d’un pari qui est descendu en dessous des 30% mais qui demeure majeur avec les simples et les couplés.



Il se pourrait que les modifications attendues arrivent à la fin de cette année 2018 et l’exercice n’est pas simple, je le reconnais : soit les rapports sont faibles (800.000 gagnants au bonus 3 du quinté de l’Amérique) et cela agace un peu les parieurs, soit ils sont introuvables et cela empêche le recyclage. Donc espérons une initiative intelligente.

Les autres chiffres du meeting ..

45 millions d’euros ont été distribués durant ces 4 mois de compétitions soit 59.000 euros par épreuve en moyenne. Il y a eu 10.000 partants, avec une moyenne stable de 13 par courses et de 16 par quinté.



JMB a été le meilleur driver avec 64 succès avant la dernière samedi contre 36 pour Nivard et Raffin. Matthieu Abrivard a terminé 4e à égalité avec David Thomain avec 29 succès devant Christian Bigeon. Lequel Bigeon est le premier propriétaire devant Philippe Allaire, l’écurie des Charmes et Pierre Pilarski.

Enfin, au niveau des entraîneurs, JMB a battu le record avec pour l’instant 60 succès devant Christian Bigeon, Philippe Allaire, Franck Leblanc et Sébastien Guarato.