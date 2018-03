Bazire encore une fois le plus malin

+

Davidson du Pont qu’il entraîne n’était pas déferré et certains parlaient d’une autre course à venir, c’est pourquoi il n’était pas la priorité des pronostics du Prix de Sélection, le dernier quinté samedi du meeting d’hiver. Mais c’est un driver volontaire qui est venu sur la piste et qui, après un départ canon, a poussé son partenaire jusqu’au poteau qu’il a relié en tête à 14/1 ! Il nous a eu, et bravo pour Davidson, qui a été une des belles révélations de l’hiver et qui a égalé le record de l’épreuve en étant ferré.



Au contraire les 2 Guarato ont déçu, surtout Eridan distancé mais à bout de souffle alors qu‘Express Jet, bien préparé par Pierre Vercruysse a pris la mesure de ses contemporains et notamment d’Erminig d’Oliverie toujours mal embarquée mais nette 3ème tout de même. La pouliche de Franck Nivard n’a jamais pu prendre la tête de la course et ce qui paraissait logique selon les temps avant l’épreuve s’est révélé plus compliqué pendant.



4ème, Charly du Noyer est à sa place comme Caly Loulou 5ème. Et finalement, 3 concurrents des 25m ont fait l’arrivée de ce quinté contre 2 du 1er poteau. Ce qui interroge : soit les 4 ans sont moins bons et moins endurcis que leurs aînés, soit ceux-ci ne sont pas si délicats qu’on le pensait.



En tout cas JMB a ajouté un 61succès en tant qu’entraîneur contre 53 pour l’ancien record, dans un meeting d’hiver qu’il a survolé du départ à l’arrivée. Félicitations.