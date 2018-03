De Bon Coeur est une crack !

+

Ce sont les paroles de son entraîneur François Nicolle après l’arrivée du Prix Juigné, l’épreuve principale dimanche à Auteuil. Sa jument y affrontait pour la première fois ses aînés et, fidèle à son habitude, elle a mené pour s’imposer très facilement aux dépens de Galop Marin, Altiplano et Device, longtemps attentiste pour sa rentrée .



Alors bien sûr elle recevait du poids des vieux, 6kgs, mais le style et la facilité de son succès ont été impressionnants. Elle est tombée une fois et pour le reste n’a jamais été battue. C’est une fille d’un étalon que j’aime beaucoup, Vision d’Etat.





La championne va maintenant courir chaque mois pour arriver en juin prochain à son objectif de l’année : La Grande Course de Haies d’Auteuil. Ce sera pour la première fois le jour du Grand Steeple, une réunion à ne pas manquer donc.