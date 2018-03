Le GNT redémarre mercredi 7 mars à La Capelle

+

Ce sera la 1ère des 14 étapes de cette nouvelle édition qui comporte deux épreuves dans des nouveaux lieux en automne : Pornichet et à Strasbourg. C’est la 37ème édition de ce Tour de France des Trotteurs qui continue de se disputer, comme précisé auparavant, les mercredi. Si changement vers les samedi il doit y avoir, ce ne sera pas avant 2020 d’après mes informations.



Jean-Michel Bazire est encore favori de cette 1ère étape sur l’hippodrome de La Capelle, avec son nouveau venu Cleangame, qui reste sur trois succès pour son compte. Le patron, tout auréolé de ses records de Vincennes, ne sera pas au sulky. C’est un remplaçant de luxe qui va opérer : Alexandre Abrivard. Il ne devrait pas avoir trop de mal pour l’emporter vu le bel engagement du trotteur, qui part en première ligne alors qu’il est de la valeur de ceux du second échelon. Seul, à ses côtés, Captain Sparrow, le récent 6ème du Grand Prix de Paris, parait en mesure de l’inquiéter.



La caravane descendra ensuite dans le sud pour une étape à Marseille, et je vous rappelle qu’il n’y a plus cette année d’ambassadeurs sportifs comme Jean-Pierre Papin ou la famille Manaudou, qui faisaient venir leurs admirateurs moyennant finance. Les animations seront recentrées sur les familles, en espérant que les enfants attireront leurs parents sur l’hippodrome. Réponse mercredi soir.