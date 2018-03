GNT : Alexandre Abrivard et Justine Gorain en vedette à La Capelle

+

Ce sont deux jeunes valeurs sûres qui ont ravi leurs nombreux supporters mercredi 7 mars à l’occasion de la 1ère étape du GNT. Alexandre Abrivard a 26 ans, Justine Gorain 27 et on peut dire qu’ils sont à l’orée d’une belle carrière.



Alexandre Abrivard a donc remporté le quinté avec le difficile Cleangame, qu’il menait en remplacement de son patron, JMB. Attentif au départ, il a su par la suite prendre ses responsabilités pour mener l’épreuve à sa guise jusqu’au poteau avec, il est vrai, un favori tout indiqué mais toujours délicat à driver, comme Viking Blue qu’il a pu mener deux fois au succès à Vincennes, ou encore la brave Uza Josselyn, encore victorieuse samedi dernier. Il ne se pose pas de question en course et cela lui réussit.



Justine Gorain a, elle, remporté la 1ère étape du Grand National des Amateurs avec son trotteur de cœur, Valbert de Waldam. C’est leur 12ème succès consécutif dans cette catégorie, ce qui est un exploit exceptionnel, surtout que ce ne sera pas le dernier. Elle aussi est partie évidement grande favorite, et elle a fait face avec son miraculé puisque son champion blessé au jarret puis victime d’une fêlure a longtemps été absent des pistes. Leur entente est parfaite et on a hâte de les revoir en piste très vite.



Bravo aux drivers et aux chevaux. Cela ne rapporte pas la fortune mais cela fait plaisir et permet de rejouer.