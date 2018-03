Rentrée des classes à Chantilly

+

L'hippodrome de l'Oise accueillait la 1ère réunion avec huit courses, vendredi 9 mars. Voici quelques choses vues chez les jockeys pour commencer. Grégory Benoist est apparu en forme et bronzé, Stéphane Pasquier souriant comme toujours, Fabrice Veron sympathique et Christophe Soumillon en famille et souriant avec ses amis seulement.



Chez les entraîneurs, David Windrif et Freddy Head sont toujours disponibles. Le fils de ce dernier, Christopher était très présent. Il vient d’avoir sa licence entraîneur et va perpétuer la tradition, ce qui est bien, avec des galopeurs en août prochain. Corine Barande Barbe, elle, est toujours heureuse de claquer des bises. Carlos Laffon-Parias semble en forme (il a remporté deux courses), Stéphane Wattel un peu triste des arrivées de ses chevaux (mais il en a tellement vu) et André Fabre fidèle à lui-même, c’est-à-dire dans son coin et presque muet.



Du côté du public et des journalistes, il y avait très peu de monde dans les travées et peu de confrères présents. Il faisait gris et froid, il est vrai, et l’endroit le plus recherché était le bar. Bon, il y aura de plus agréables journées car sur la piste on n’a pas vu non plus de champions.