Bold Eagle devra se méfier des intempéries

Après six secondes places dont cinq cet hiver au plus haut niveau, le crack de Franck Nivard est donc le logique favori du Critérium de Vitesse de la Côte-d’Azur ce dimanche 11 mars à Cagnes-sur-Mer grâce entre autre à son numéro 1 derrière la voiture contre le 8 pour son principal adversaire Bird Parker. Le crack va vouloir le faire de bout en bout sur cette distance réduite de 1.609 m et il en est bien sûr capable, lui qui a remporté plusieurs fois le Prix de France sur 2.100m.



Seul hic : les intempéries annoncées nombreuses et fortes dans le ciel de Cagnes. On le sait, le champion n’aime pas la pluie et les pistes gluantes. À Cagnes toutefois, c’est du sable contre du mâchefer à Vincennes et selon certains spécialistes c’est plus facile à supporter.



On l’espère pour le sport et pour notre idole dont la régularité et l’abnégation se doivent d’être récompensées même si ce n’est pas la plus belle des victoires espérée par son entourage. Cela lui permettre d’entamer une nouvelle carrière de monte avant de préparer l’Elitloppet, le rêve de son propriétaire Pierre Pilarski, une course qui lui est pourtant restée longtemps dans les jambes depuis un an.