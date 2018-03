La victoire et le record pour Bold Eagle

+

Enfin ! Après huit mois d’abstinence et à l’occasion de sa 50e course, le crack s’est imposé sans coup férir dans le Critérium de vitesse de la Côte-d’Azur. Parti à sa main derrière sa compagne d’entrainement Billie de Montfort il s’est vite placé en tête pour s’imposer en roue libre devant elle et le brave Dijon.



Bird Parker ne terminant que 4ème devant Anna Mix. Tout en se retournant Franck Nivard a tout de même battu le record de la course en 1'8" et 9 centièmes et égalé celui de la piste détenu depuis plusieurs années par Remington Crown. Commentaire de Sébastien Guarato : C’est le vrai cheval de vitesse et de pistes plates même évidemment s’il fait bien Vincennes. Il peut même passer en dessous des 1'8" selon lui.

Son programme...

Il m’a été confirmé par son entourage et par Claude Piersanti : le crack va courir dans un mois le prix de l’Atlantique à Enghien, puis direction la Suède pour l’Elitloppet où il a une revanche à prendre. Ensuite repos, puis une rentrée à Mons, le Prix d’été, et avant le prochain meeting d’hiver une course à Feurs pour faire plaisir aux amis de Pierre Pilarski. Lequel propriétaire a tenu à saluer son champion vainqueur de plus d’une trentaine de courses depuis ses débuts en compétition. Bravo l’artiste. Il méritait cette victoire !