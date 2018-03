Bold : des stats et l'Elitloppet

+

Réagir

C’est son principal propriétaire Pierre Pilarski qui le souligne : à 7 ans, Bold a déjà tout gagné, à savoir 15 groupes 1 parmi lesquels les 7 tops tricolores : L’Amérique, le France, le Paris, l’Atlantique, le René Baillère, le Critérium Continental et donc le Critérium de vitesse de la Côte d’Azur.



Son compte en banque est maintenant de 4 millions d’euros et il lui en manque encore 1 pour battre son vieux rival Timoko, ce qui va arriver puisqu’il a encore devant lui 3 années de compétitions. C’est au passage une belle rente pour son éleveur Jean Etienne Dubois, qui, installé en Australie depuis quelques mois, touche son pourcentage à chaque performance du champion.



Lequel Bold Eagle a donc officiellement été invité à l’Elitloppet en mai prochain. C’est le Graal de son entourage qui a payé pour voir l’an passé. Nul doute que cela devrait mieux aller cette fois car il y a 2 compétions le même jour et la 2ème lui avait été fatale ! Franck Nivard devra donc tempérer les ardeurs de Bold dans la 1ère pour le laisser dérouler dans la seconde pour, on l’espère, prendre sa revanche sur Readly Express notamment.