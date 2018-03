Bertrand Meheurt président du PMU : ça devrait se préciser

+

Après quatre mois d’incertitude, les grandes manœuvres s’accélèrent au PMU, où l’on cherche le remplaçant de Xavier Hurstel depuis un bon moment. Les yeux se portaient sur son numéro 2, Alain Resplandy-Bernard, très au fait des problématiques actuelles, mais on a donc eu la confirmation aujourd’hui de l’information donnée hier.



Le nouveau président devrait être Bertrand Meheut, âgé de 66 ans (il n’aura ses 67 qu’en automne prochain), ancien de Canal+ et actuel vice-président de SFR. Il ne devrait pas être, comme ses prédécesseurs, un dirigeant opérationnel mais plutôt un aiguillon avec un bon carnet d’adresses, assisté d’un directeur général exécutif qui, selon nos sources, ne devrait plus tarder à être nommé.



2/3 noms seraient encore en balance dont un proche de Bertrand Meheut, ce qui, si cela était le cas, confirmerait une prise en mains de l’ancien Canal+ sur les courses. Mais rien ne transpire des négociations en cours, si ce n’est qu’Edouard de Rothschild paraît à la manœuvre et que l’État garde son droit de regard.



Quel qu’il soit, ce nouveau numéro 2 aura une feuille de route bien remplie avec le redressement du quinté, la concurrence des paris sportifs d’une part et de la Française des Jeux d’autre part, et le rajeunissement de la clientèle. Bonne chance, donc, à ce nouveau tandem.