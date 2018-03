Prix de Cauvicourt : un quinté étonnant vendredi 16 mars 2018 à Caen

+

C’est une course particulière qui sert de support au quinté, vendredi 16 mars à Caen. Ils sont 16 au départ de ce Prix de Cauvicourt, derrière l’autostart, et trois champions y font leur réapparition contre des éléments qui, pour beaucoup, paraissent surclassés. Il y a plusieurs centaines de milliers d’euros entre les plus riches et les moins riches.



Donc, bravo aux entourages d’avoir trouvé cette épreuve et, si la logique est respectée, le quinté ne devrait pas sortir des sept concurrents qui sont dans tous les pronostics. Aubrion du Gers est incontournable. Le meilleur hongre français, qui a été le premier à dominer Bold Eagle l’an passé, reste sur plusieurs succès consécutifs. JMB ne le dit pas à 100%, mais même à 70% il peut gagner de loin. Il va retrouver Bugsy Malone et Up and Quick sur sa route.



Bugsy n’est plus paru en compétition depuis septembre dernier. C’est un trotteur de piste plate qui aime enrouler de loin et qui est déjà déferré pour son retour à la compétition. Up est désormais entraîné par le haras de Sassy (auparavant par Franck Leblanc). Ce sont des professionnels de qualité qui ont, dans un passé récent, remis sur pied Timoko.



Vainqueur du Prix d’Amérique en 2015, Up, dont on connait la qualité, devrait lui aussi bien courir et tous les trois, de plus, sont en première ligne, vu leurs gains, derrière l’autostart. Il faut donc profiter de cette belle opportunité car les deux quintés du week end au galop seront bien plus difficiles à déchiffrer.