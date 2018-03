So French et les jockeys

+

Réagir

Le champion de Guillaume Macaire reprend donc la compétition ce dimanche 17 mars. Il dispute le prix Troytown qui est la première marche l’amenant à son défi de l’année . Son entraîneur voudrait lui faire remporter son troisième Grand Steeple-Chase de Paris le 20 mai prochain ! Pour cela, contrairement à l’an passé, il a choisi comme course de rentrée une épreuve de Steeple plutôt que de Haies où il aurait dû porter une montagne de plomb.



So French reste sur une chute malheureuse dans le Prix La Haye Jousselin en novembre dernier et cela fait trois courses qu’il n’a plus passé le poteau en vainqueur ! Mais ils ne sont que 5 dans cette sixième course vers 16h55 et je vois mal qui pourrait l’inquiéter. Il retrouve pour l’occasion son jockey habituel James Reverley qui revient ce dimanche à la compétition après quelques jours de récupération à la suite justement d’une chute.



Le métier d’obstacles est le plus dur pour moi des 3 spécialités et si Reverley revient, c’est donc Gaëtan Masure qui est sur la touche. Tombé lundi 12 mars dernier à Toulouse , il souffre de son épaule et a été opéré sans problèmes mais il ne devrait revenir sur la piste qu’en fin de printemps prochain.