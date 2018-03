+

Réagir

Nos vidéos

Après celle de samedi, il y a deux inters pour le quinté de ce dimanche à Auteuil, deux outsiders valables selon moi. À voir et revoir.

Moustik met dans le mille

Le sympathique Anthony Barrier, souvent interrogé ici, a remporté en effet sa millième victoire mercredi à Caen à l’occasion d’une journée qui l’a vu réaliser un coup de 3 ! Formé par Jean-Baptiste Bossuet puis confirmé par Jean-Paul Marmion, il est maintenant free lance et est souvent demandé pour, contrairement à son physique, être associé à des trotteurs délicats dont il se sert à merveille...

Un rappel

C’est aujourd’hui que débute le premier des neuf dimanches au Galop du printemps. C’est à Auteuil avec autour de la piste de nombreuses animations pour les familles, notamment les enfants, et sur la gazon quelques bonnes courses avec hélas encore peu de partants : 83 soit 10 par épreuve. C’est la 6e course, la plus belle, avec le retour en piste de So French (voir édito).

En revanche à Cheltenham, c’était plein

Le festival des courses d’obstacles, bien que situé en semaine et au centre de l’Angleterre, a été suivi par 250.000 spectateurs durant quatre jours. C’est Native River qui a remporté la Gold Cup, la plus belle des courses, un concurrent britannique. Mais les Irlandais ont été les meilleurs avec 17 succès contre 11 aux Anglais, et à noter que trois chevaux nés en France se sont imposés sous leurs nouvelles couleurs.

La neige à Saint-Cloud

Elle était attendue (voir nos infos précédentes) et est tombée fort en début de réunion, provoquant déjà la chute d’un Matthieu Boutin piloté par PC Boudot. Il n’était pas sûr que la réunion ait lieu jusqu’au bout en raison d’un manque de visibilité.

Galingary battu dans le prix Exbury

Il n’aime pas la neige et a terminé aux derniers rangs avec le Fabre Soleil Marin. La victoire est revenue à Christophe Soumillon avec le Britannique Air Pilot. Lequel Soumillon a déclaré après l’épreuve ne plus vouloir monter de la journée en raison de la dangerosité de la piste...

Dernière minute : le quinté de Saint-Cloud annulé

Et les courses le suivant également comme je vous le laissais entendre. Cela en raison des chutes de neige sur la région parisienne et de la fronde des jockeys qui ne voulaient plus monter après les deux premières courses estimant la piste dangereuse pour eux et pour les chevaux. L’épreuve sera donc recourue une prochaine fois .